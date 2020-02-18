Экс-бойцу "Омеги" вручили подозрение по делу расстрелов 20 февраля 2014 г. на Майдане

18 февраля, 2020, 11:20

17 февраля сообщено о подозрении бывшему работнику спецподразделения "Омега" в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора 17 февраля 2020 г. сообщено о подозрении бывшему работнику внутренних войск МВД Украины, а именно спецподразделения "Омега", в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство", - говорится в сообщении.

По версии следствия, спецназовец подозревается в покушении на умышленное убийство протестующего и умышленное убийство участника акций массовых протестов в течение 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской в г.. Киеве. По данным следствия, указанные преступления он совершил по предварительному сговору группой лиц из числа бывших работников РСП ПМОП "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г.. Киеве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.



Напомним, департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, Офиса Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования проведению митингов и собраний в течение ноября 2013 года - февраль 2014 на Майдане Независимости в г.. Киеве, превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов при применении физической силы и специальных средств к гражданам, организации умышленных убийств протестующих и другого преступного противодействия протестным акциям.

Досудебное расследование в этом производстве проводится следователями ГБР.