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Espreso.tvОбществоЭкс-бойцу "Омеги" вручили подозрение по делу расстрелов 20 февраля 2014 г. на Майдане

Экс-бойцу "Омеги" вручили подозрение по делу расстрелов 20 февраля 2014 г. на Майдане


фото: reuters
17 февраля сообщено о подозрении бывшему работнику спецподразделения "Омега" в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора 17 февраля 2020 г. сообщено о подозрении бывшему работнику внутренних войск МВД Украины, а именно спецподразделения "Омега", в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство", - говорится в сообщении.

По версии следствия, спецназовец подозревается в покушении на умышленное убийство протестующего и умышленное убийство участника акций массовых протестов в течение 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской в г.. Киеве. По данным следствия, указанные преступления он совершил по предварительному сговору группой лиц из числа бывших работников РСП ПМОП "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г.. Киеве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, Офиса Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования проведению митингов и собраний в течение ноября 2013 года - февраль 2014 на Майдане Независимости в г.. Киеве, превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов при применении физической силы и специальных средств к гражданам, организации умышленных убийств протестующих и другого преступного противодействия протестным акциям.

Досудебное расследование в этом производстве проводится следователями ГБР.

  • Напомним, 8 февраля Александр Маринченко и Сергей Тамтура - двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых ранее передали на оккупированные территории в рамках обмена удерживаемых, - вернулись в Киев
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