Стрельцы из "Беркута" Маринченко и Тамтура вернулись в Киев, - адвокат

8 февраля, 2020, 14:54

Александр Маринченко и Сергей Тамтура - двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которые ранее передали на оккупированные территории в рамках обмена удерживаемыми, - вернулись в Киев

Они собираются и в дальнейшем посещать судебные заседания и доказать свою невиновность, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу их адвоката Алексея Горошинского.

Причина возвращения изложена в открытом обращении Маринченко и Тамтуры на имя президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Мы хотим восстановить честное имя спецподразделению "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны", - отмечают они.

В обращении также содержится призыв "немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов".