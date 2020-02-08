Стрельцы из "Беркута" Маринченко и Тамтура вернулись в Киев, - адвокат
Они собираются и в дальнейшем посещать судебные заседания и доказать свою невиновность, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу их адвоката Алексея Горошинского.
Причина возвращения изложена в открытом обращении Маринченко и Тамтуры на имя президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
"Мы хотим восстановить честное имя спецподразделению "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны", - отмечают они.
В обращении также содержится призыв "немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов".
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