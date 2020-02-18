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Espreso.tvСпортЧемпионат мира по биатлону: только одна украинка примет участие в масс-старте

Чемпионат мира по биатлону: только одна украинка примет участие в масс-старте


фото: Getty Images
Елена Пидгрушная стала единственной биатлонисткой сборной Украины, которая отобралась в масс-старт чемпионата мира в Антхольце

Об этом сообщает "Трибуна".

33-летняя Пидгрушная попала в масс-старт по третьей квоте, в нее попадают биатлонистки, которые набрали наибольшее количество очков в личных гонках на чемпионате мира среди тех, кто не пробился в масс-старт по другим квотам.

Вите Семеренко и Юлии Джиме не хватило 3 очков для попадания на гонку по этой квоте. Они находятся в списке запасных.

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