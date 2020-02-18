Чемпионат мира по биатлону: только одна украинка примет участие в масс-старте
18 февраля, 2020, 19:28
Елена Пидгрушная стала единственной биатлонисткой сборной Украины, которая отобралась в масс-старт чемпионата мира в Антхольце
Об этом сообщает "Трибуна".
33-летняя Пидгрушная попала в масс-старт по третьей квоте, в нее попадают биатлонистки, которые набрали наибольшее количество очков в личных гонках на чемпионате мира среди тех, кто не пробился в масс-старт по другим квотам.
Вите Семеренко и Юлии Джиме не хватило 3 очков для попадания на гонку по этой квоте. Они находятся в списке запасных.
- 18 февраля украинка Анастасия Меркушина финишировала 11-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Италии.
- Напомним, 16 февраля Дмитрий Пидручный не смог отстоять титул чемпиона мира по биатлону в гонке преследования.
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