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Espreso.tvСпортБиатлон: У украинца Пидручного отобрали титул чемпиона мира

Биатлон: У украинца Пидручного отобрали титул чемпиона мира


фото: REUTERS
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не смог отстоять титул чемпиона мира по биатлону в гонке преследования

Об этом сообщает Укринформ.

В Антхольце (Италия) Пидручный начинал гонку преследования на 12,5 км десятым и в статусе действующего чемпиона мира, который он получил в 2019 году.

Украинец не удержался в топ-10 и из-за 5 промахов скатился на 30-ю позицию.

Выиграл гонку преследования француз Эмильен Жаклен, который с безупречной стрельбой опередил серебряного призера норвежца Иоганнеса Бё (2 промаха) на 0,4 секунды и на 23,9 секунды - обладателя бронзы россиянина Александра Логинова (1).

Лучший из украинцев Артем Прима (3 промаха) финишировал 24-м. Сергей Семенов (4) стал 41-м, Антон Дудченко (4) - последним, 60-м.

Чемпионат мира

Антхольц (Италия)

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

16 февраля

1. Эмильен Жаклен (Франция) 31.15,2 (0 штрафных кругов)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) отставание + 0,4 (2)

3. Александр Логинов (Россия) +23,9 (1)

24. Артем Прима (Украина) +2.58,7 (3)

30. Дмитрий Пидручный (Украина) +3.22,6 (5)

41. Сергей Семенов (Украина) +3.55,4 (4)

60. Антон Дудченко (Украина) +6. 26,7 (4)

  • Напомним, 16 февраля украинская биатлонистка Елена Пидгрушная из-за неудачной стрельбы опустилась с 4-го на 13-е место в гонке преследования на чемпионате мира.
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