Биатлон: У украинца Пидручного отобрали титул чемпиона мира
Об этом сообщает Укринформ.
В Антхольце (Италия) Пидручный начинал гонку преследования на 12,5 км десятым и в статусе действующего чемпиона мира, который он получил в 2019 году.
Украинец не удержался в топ-10 и из-за 5 промахов скатился на 30-ю позицию.
Выиграл гонку преследования француз Эмильен Жаклен, который с безупречной стрельбой опередил серебряного призера норвежца Иоганнеса Бё (2 промаха) на 0,4 секунды и на 23,9 секунды - обладателя бронзы россиянина Александра Логинова (1).
Лучший из украинцев Артем Прима (3 промаха) финишировал 24-м. Сергей Семенов (4) стал 41-м, Антон Дудченко (4) - последним, 60-м.
Чемпионат мира
Антхольц (Италия)
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
16 февраля
1. Эмильен Жаклен (Франция) 31.15,2 (0 штрафных кругов)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) отставание + 0,4 (2)
3. Александр Логинов (Россия) +23,9 (1)
24. Артем Прима (Украина) +2.58,7 (3)
30. Дмитрий Пидручный (Украина) +3.22,6 (5)
41. Сергей Семенов (Украина) +3.55,4 (4)
60. Антон Дудченко (Украина) +6. 26,7 (4)
What a race! Emilien Jacquelin @FedFranceSki is the # antholz2020 men pursuit world champion! Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ADxLQvdjhw- IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020
- Напомним, 16 февраля украинская биатлонистка Елена Пидгрушная из-за неудачной стрельбы опустилась с 4-го на 13-е место в гонке преследования на чемпионате мира.
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