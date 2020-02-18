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Espreso.tvСпортБлохин назвал причину провала в "Динамо"

Блохин назвал причину провала в "Динамо"


фото: YouTube
Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин назвал причиной неудачи в киевском клубе нехватку времени на построение новой команды

Об этом Блохин заявил в шоу "ТаТоТаке" на YouTube.

По словам Блохина, в киевском клубе ему не хватило времени, чтобы построить конкурентоспособную команду.

"Я угробил "Динамо"? Это говорят, что я угробил. У меня не получилось, потому что не хватило времени. Команда опускалась на третье- четвертое места и ниже, а тот же "Реал" где был? Он опускался? Опускался. "Манчестер Юнайтед" опускается? Опускается. Команда не может постоянно быть на определенном уровне ", - уверен Блохин.

По мнению обладателя "Золотого мяча-1975", на построение команды необходимо два-три года.

"Сколько бы Лобановский создавал эту команду? Как он говорил, от двух до трех лет создается команда. Мне просто не хватило времени. Луческу выгоняли из "Шахтера"? Выгоняли. Я понимаю, куда я приходил, что эта команда должна быть только на первом месте. Но не расчистив чего-то и не купив кого-то ты не можешь создать команду. ты же не факир. Просто не хватило времени", - пояснил Блохин, который тренировал "Динамо" с 2012 по 2014 год.

В сезоне 2013/14 киевляне показали худший результат за время выступлений в чемпионате Украины и впервые остались без медалей и опустились на четвертое место.

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