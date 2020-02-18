Беленюк поделился с болельщиками видео необычной тренировки
18 февраля, 2020, 21:12
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк поделился с фанами роликом, на котором он проводит необычную тренировку
Видео спортсмен опубликовал в Instagram.
"Впервые попробовал самое страшное. Боялся неудачно упасть с самого верха", - написал украинец под видео.
Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- 13 февраля Беленюк посоветовал боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику не ввязываться в политические дела и оставаться любимцами всей страны.
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