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Espreso.tvСпортБеленюк поделился с болельщиками видео необычной тренировки

Беленюк поделился с болельщиками видео необычной тренировки


фото: facebook.com/pg/beleniuk
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк поделился с фанами роликом, на котором он проводит необычную тренировку

Видео спортсмен опубликовал в Instagram.

"Впервые попробовал самое страшное. Боялся неудачно упасть с самого верха", - написал украинец под видео.

Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впервые пробовал самое стрёмное - боязнь неудачно упасть с самого верха

Сообщение, распространенный Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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