Беленюк поделился с болельщиками видео необычной тренировки

18 февраля, 2020, 21:12

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк поделился с фанами роликом, на котором он проводит необычную тренировку

Видео спортсмен опубликовал в Instagram.

"Впервые попробовал самое страшное. Боялся неудачно упасть с самого верха", - написал украинец под видео.

Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.