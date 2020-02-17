Возле НАБУ собрался митинг за отставку Сытника
Об этом сообщает член Совета общественного контроля НАБУ Богдан Кузмич в Facebook.
"Здесь под НАБУ митинг, говорят, что Сытника надо уволить", - написал Кузьмич.
"Со сцены говорят, Сытник виноват в том, что они не выплатили свои валютные кредиты." Мы стояли под НБУ, там не нашли справедливости. Поэтому, мы сейчас стоим под НАБУ ", - передает слова митингующих член РОК НАБУ.
По словам Кузьмича, организатором митинга выступает Денис Шинкаренко, председатель ОО "Защита инвесторов".
Эта общественная организация в ноябре-декабре проводила митинги под зданием НБУ на Институтской.
Сегодняшнюю акцию за отставку директора НАБУ Артема Сытника назвали "Завтрак с коррупционером"
У входа в НАБУ за столом с экзотическими фруктами и напитками сидит активист в маске с лицом Сытника, символизирующий элитный отдых директора НАБУ на охотничьей базе в Сарнах с дорогим алкоголем, деликатесами и разбитыми квадроциклами, который был оплачен за чужой счет. Акция является бессрочной и продлится до увольнения Сытника, утверждают активисты.
Фото - Богдан Кузьмич - Денис Шинкаренко
- Напомним, митинги под НБУ проходили в ноябре-декабре
- В Нацбанке считают, что целью митингов является срыв переговоров Украины с МВФ
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