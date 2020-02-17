Возле НАБУ собрался митинг за отставку Сытника

17 февраля, 2020, 13:45

17 февраля под Национальным антикоррупционным бюро проходит акция "Завтрак с коррупционером".

Об этом сообщает член Совета общественного контроля НАБУ Богдан Кузмич в Facebook.

"Здесь под НАБУ митинг, говорят, что Сытника надо уволить", - написал Кузьмич.

"Со сцены говорят, Сытник виноват в том, что они не выплатили свои валютные кредиты." Мы стояли под НБУ, там не нашли справедливости. Поэтому, мы сейчас стоим под НАБУ ", - передает слова митингующих член РОК НАБУ.

По словам Кузьмича, организатором митинга выступает Денис Шинкаренко, председатель ОО "Защита инвесторов".

Эта общественная организация в ноябре-декабре проводила митинги под зданием НБУ на Институтской.

Сегодняшнюю акцию за отставку директора НАБУ Артема Сытника назвали "Завтрак с коррупционером"

У входа в НАБУ за столом с экзотическими фруктами и напитками сидит активист в маске с лицом Сытника, символизирующий элитный отдых директора НАБУ на охотничьей базе в Сарнах с дорогим алкоголем, деликатесами и разбитыми квадроциклами, который был оплачен за чужой счет. Акция является бессрочной и продлится до увольнения Сытника, утверждают активисты.

Фото - Богдан Кузьмич - Денис Шинкаренко