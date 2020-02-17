В США провели испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд

17 февраля, 2020, 09:52

Военно-морские силы США провели испытания баллистической ракеты Trident II без боевой части

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС.

Запуск был произведен со стратегической подводной лодки USS Maine класса "Огайо" в районе побережья Сан-Диего (штат Калифорния) и стал 178-м с момента, когда эти ракеты были поставлены на вооружение в 1989 году.

Испытания призвано проверить состояние ракеты и собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегических ядерных сил.

Отметим, что Trident II - это единственная ракета, способная нести ядерный боезаряд, в военно-морских силах США и Великобритании. Сначала их планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако срок службы был продлен до 2040-х годов.