В США провели испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд
17 февраля, 2020, 09:52
Военно-морские силы США провели испытания баллистической ракеты Trident II без боевой части
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС.
Запуск был произведен со стратегической подводной лодки USS Maine класса "Огайо" в районе побережья Сан-Диего (штат Калифорния) и стал 178-м с момента, когда эти ракеты были поставлены на вооружение в 1989 году.
Испытания призвано проверить состояние ракеты и собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегических ядерных сил.
Отметим, что Trident II - это единственная ракета, способная нести ядерный боезаряд, в военно-морских силах США и Великобритании. Сначала их планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако срок службы был продлен до 2040-х годов.
- 15 февраля в США состоялся пуск ракеты- носителя "Антарес", которая была создана при участии украинских компаний.
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