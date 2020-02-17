 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США провели испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд

В США провели испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд

Военно-морские силы США провели испытания баллистической ракеты Trident II без боевой части

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС.

Запуск был произведен со стратегической подводной лодки USS Maine класса "Огайо" в районе побережья Сан-Диего (штат Калифорния) и стал 178-м с момента, когда эти ракеты были поставлены на вооружение в 1989 году.

Испытания призвано проверить состояние ракеты и собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегических ядерных сил.

Отметим, что Trident II - это единственная ракета, способная нести ядерный боезаряд, в военно-морских силах США и Великобритании. Сначала их планировалось снять с вооружения в 2024 году, однако срок службы был продлен до 2040-х годов.

  • 15 февраля в США состоялся пуск ракеты- носителя "Антарес", которая была создана при участии украинских компаний.
 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

16 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать