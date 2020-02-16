В США осуществили успешный запуск ракеты-носителя, созданной при участии Украины

16 февраля, 2020, 18:56

15 февраля в США состоялся пуск ракеты-носителя "Антарес", которая была создана при участии украинских компаний

Об этом сообщает "Голос Америки".

Ракета-носитель вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию около 3750 кг груза.

NASA проводило трансляцию запуска вживую. По планам, Cygnus достанется МКС 18 февраля и останется пришвартованным к станции до мая, сообщили в NASA.

Груз включает исследовательское оборудование и поставки для команды станции, включая оборудованием, поможет в разработке программ возобновления полетов на Луну, пояснил представитель Northrop Grumman в комментарии для NASA.

Подготовка PH "Антарес", ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП КБ "Южное", ГП ПО ЮМЗ и НПО "Хартрон-Аркос".

"Согласно контракту, с территории Конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации. Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности", - заявили в КБ "Южное".

В бюро объяснили - "Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало КБ "Южное" и изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), ЧЕЗАРА, РАПИД (Чернигов) . Главный разработчик ракеты-носителя - американская корпорация Northrop Grumman.