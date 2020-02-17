В МЗ отказались называть место содержания эвакуированных из Китая украинцев

17 февраля, 2020, 16:30

Министерство здравоохранения решило не называть место содержания украинцев, которых 19 февраля эвакуируют из Китая

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Левый берег".

"Сегодня определены два учреждения, которые я не могу назвать, но они есть. В них проводят полную подготовку. Одно заведение основное, другое резервное на случай, если что-то произойдет", - сказал на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, по последним данным, планируют эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Все они по меньшей мере 14 дней будут находиться под наблюдением в Украине.

Ляшко отметил, что в самолет пустят здоровых людей без симптомов болезни.

"Эвакуируют здоровых людей, людей с симптомами ОРВИ на борт не пустят. Перед посадкой в самолет проводят медицинское обследование китайские медработники, а перед тем, как подняться на борт, дополнительно всех эвакуированных граждан обследует медицинская команда МЗ", - подчеркнул замминистра.

При этом он попросил называть содержание лиц под наблюдению не карантином, а обсервацией.

"Если в течение обсервации у кого-то из прибывших окажутся симптомы болезни, его госпитализируют в больницу, в бокс, который предотвращает распространение. Проведут диагностику. Если подтвердится, что у этого человека есть болезнь, вызванная коронавирусом, тогда срок пребывания в обсервации всех других продлится еще на 14 дней с момента изоляции этого человека ", - сказал Ляшко.