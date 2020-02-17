В МЗ отказались называть место содержания эвакуированных из Китая украинцев
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Левый берег".
"Сегодня определены два учреждения, которые я не могу назвать, но они есть. В них проводят полную подготовку. Одно заведение основное, другое резервное на случай, если что-то произойдет", - сказал на брифинге в понедельник заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, по последним данным, планируют эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Все они по меньшей мере 14 дней будут находиться под наблюдением в Украине.
Ляшко отметил, что в самолет пустят здоровых людей без симптомов болезни.
"Эвакуируют здоровых людей, людей с симптомами ОРВИ на борт не пустят. Перед посадкой в самолет проводят медицинское обследование китайские медработники, а перед тем, как подняться на борт, дополнительно всех эвакуированных граждан обследует медицинская команда МЗ", - подчеркнул замминистра.
При этом он попросил называть содержание лиц под наблюдению не карантином, а обсервацией.
"Если в течение обсервации у кого-то из прибывших окажутся симптомы болезни, его госпитализируют в больницу, в бокс, который предотвращает распространение. Проведут диагностику. Если подтвердится, что у этого человека есть болезнь, вызванная коронавирусом, тогда срок пребывания в обсервации всех других продлится еще на 14 дней с момента изоляции этого человека ", - сказал Ляшко.
- Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует эвакуировать из Уханя 56 человек, из которых 11 - иностранцы
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