В мире зафиксировали пятую смерть от коронавируса за пределами Китая
16 февраля, 2020, 19:22
Министерство здравоохранения Тайваня сообщило о первой на острове смерти от коронавируса
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как отметили в Министерстве здравоохранения Тайваня, умерший - пожилой мужчина, который в последнее время не выезжал за границу и болел диабетом и гепатитом Б.
На Тайване в целом подтвердили 20 случаев заражения новым вирусом.
Это пятая смерть от коронавируса за пределами Китая, по одному летальному случае также зафиксировано на Филиппинах, в Гонконге, Японии и Франции.
- Напомним, по состоянию на 16 февраля в Китае от коронавируса умерли 1665 человек.
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