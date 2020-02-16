 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ мире зафиксировали пятую смерть от коронавируса за пределами Китая

В мире зафиксировали пятую смерть от коронавируса за пределами Китая


фото: ukrinform.ua
Министерство здравоохранения Тайваня сообщило о первой на острове смерти от коронавируса

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отметили в Министерстве здравоохранения Тайваня, умерший - пожилой мужчина, который в последнее время не выезжал за границу и болел диабетом и гепатитом Б.

На Тайване в целом подтвердили 20 случаев заражения новым вирусом.

Это пятая смерть от коронавируса за пределами Китая, по одному летальному случае также зафиксировано на Филиппинах, в Гонконге, Японии и Франции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

16 февраля, 2020 воскресенье

15 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать