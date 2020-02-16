В мире зафиксировали пятую смерть от коронавируса за пределами Китая

16 февраля, 2020, 19:22

Министерство здравоохранения Тайваня сообщило о первой на острове смерти от коронавируса

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отметили в Министерстве здравоохранения Тайваня, умерший - пожилой мужчина, который в последнее время не выезжал за границу и болел диабетом и гепатитом Б.

На Тайване в целом подтвердили 20 случаев заражения новым вирусом.

Это пятая смерть от коронавируса за пределами Китая, по одному летальному случае также зафиксировано на Филиппинах, в Гонконге, Японии и Франции.