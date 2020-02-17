В контексте нормальной ротации, - Пристайко объяснил отстранение прокуроров по делу МН17

17 февраля, 2020, 14:37

Отстранение украинских прокуроров, участвовавших в расследовании катастрофы рейса MH17, было связано с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры и не должно повлиять на дальнейшее расследование дела

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина .

По его словам, украинская сторона обеспечит помощь Нидерландам, которые занимаются расследованием катастрофы МН17.

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при изменении, ротации следователей. Я уверяю вас, что генпрокурор и следователи, которые заняты делом ... руководство знает, вопрос рассматривается, но он происходит в контексте нормальной ротации. Не все следственные идут. Есть наработанные материалы ", - сказал Пристайко.

Также глава МИД Украины отметил, что на данный момент завершилась техническая часть расследование, в ходе которого было установлено каким именно российским "Буком" был сбит малазийский самолет.

"Суд будет 9 марта. Это уже уголовное дело, техническое дело закончилось. Определены результаты, каким именно российским "Буком" был сбит самолет. Мы подходим к важному уголовному расследованию. Кстати, глава МИД Нидерландов был на заседании 5 министров, чтобы поделиться опытом, как защищать интересы государства в такой катастрофе ", - заявил Пристайко.