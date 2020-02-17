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Espreso.tvОбществоМН17: прокуроры из Украины отстранены от работы, - СМИ Нидерландов

МН17: прокуроры из Украины отстранены от работы, - СМИ Нидерландов


фото: ap
Все шесть украинских прокуроров, которые участвовали в расследовании катастрофы рейса MH17, освобождены от своих обязанностей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голландскую газету NRC Next .

Издание пишет, что прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, входивших в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, потеряли работу.

"В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", - пишет издание.

Кроме того, были освобождены еще четверо прокуроров, входивших в украинское подразделение по расследованию аварии "Боинга" под Донецком в июле 2014 года. Такие действия были предприняты в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины.

По данным NRC Next, данная ситуация не повлияет на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье летом прошлого года. Однако освобождение является серьезным препятствием в пути проведения дальнейшей расследование других возможных подозреваемых. В частности, прокурор Роман Хошовський отметил, что его преемникам потребуется не менее года на то, чтобы ознакомиться с документами.

  • Национальная прокуратура Нидерландов объявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 и вызвала их для следственных действий.
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