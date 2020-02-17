Штаб ООС предупредил о временном закрытии КПВВ "Марьинка"

17 февраля, 2020, 10:08

18 февраля будет приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Работа КПВВ будет приостановлена в связи с проведением работ по обновлению электрических сетей.

"По решению командующего объединенных сил 18 февраля будут временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ. Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок", - сообщили в ООС.