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Espreso.tvОбществоШтаб ООС предупредил о временном закрытии КПВВ "Марьинка"

Штаб ООС предупредил о временном закрытии КПВВ "Марьинка"


фото: facebook.com/pressjfo.news
18 февраля будет приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Работа КПВВ будет приостановлена в связи с проведением работ по обновлению электрических сетей.

"По решению командующего объединенных сил 18 февраля будут временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ. Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок", - сообщили в ООС.

  • Украина готова к открытию контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области.
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