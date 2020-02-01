Украина готова открыть КПВВ "Золотое", - ТКГ

1 февраля, 2020, 08:31

Украина готова к открытию контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает Еспресо.TV .

По ее словам, открытие КПВВ было одной из тем обсуждения на правительственном совещании под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

"Украина готова к открытию КПВВ" Золотое ", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области", - говорится в сообщении.

Она добавила, что продолжается работа над дальнейшим улучшением инфраструктуры пунктов пропуска.

Кроме того, на совещании обсуждался вопрос возврата долгов от ОРДЛО за потребленную воду.

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"Поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта по строительству железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью Украинской железной дороги", - написала Олифер.

Как уточняет Укринформ , у ОРЛО настаивают на одновременном открытии КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое. А для Украины открытие КПВВ в Счастье неприемлемо.