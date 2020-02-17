Сенцов: у России есть три варианта, как сменить Путина

17 февраля, 2020, 16:25

Смена режима в России может произойти неожиданно, и в этой ситуации Украине с помощью западных партнеров необходимо занять жесткую позицию относительно непризнания новой власти без возврата оккупированных украинских территорий

Об этом режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов, сказал в интервью Украинской правде .

"Любой человек, который придет на смену Путину, будет вынужден искать поддержки за рубежом, чтобы опереться на их политическое влияние и поддержку, потому что внутри страны у него не будет такого. И в этой ситуации мы можем с помощью западных партнеров занять жесткую позицию о непризнании новой власти без возвращения наших территорий", - отметил Сенцов.

По его словам, в России есть три варианта смены действующего президента.

"Он или может умереть, или возможна ситуация с дворцовым переворотом. 2024 год впереди, его могут просто "отжать", потому что он стареет, становится немощным. Таких людей пожилого возраста могут просто в какой-то момент устранить. Либо же россияне рано или поздно проснутся и все поймут. То есть, три варианта, и все сейчас представляются невозможными", - сказал бывший политзаключенный.

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В любом случае, считает он, необходимо помнить, что смена власти в России может произойти неожиданно, поэтому приведет к дестабилизации в этой стране.

"Эти вещи происходят всегда неожиданно, но они всегда возможны и предсказуемы. Поэтому в случае краха этой власти любой человек, который придет после Путина, столкнется с дестабилизацией внутри страны", - заявил Сенцов.