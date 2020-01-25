Не Крым и не Донбасс: Сенцов назвал истинную цель Путина в Украину
Об этом сообщает "Зеркало недели".
По мнению Сенцова, Украина является примером восставшей против России страны, и Путин мстит за это.
"Очевидно, что задача Путина - не Крым, и не Донбасс и не только вся Украина. Задача - иметь регион в своем подчинении. Мы - пример восставшей страны, за что он нас, скажем так, наказывает. И пытается показать другим, что будет с ними в случае развития подобного сценария. При этом Путин стремится стать мировым лидером, мировым игроком, с которым будут считаться. Такой себе полицейский Европы, которому все должны ставить памятники и от этого быть счастливыми. Такой план в его голове. Ион этот план реализует", - сказал Сенцов.
По его словам, сейчас Путин делает все, что легитимизировать боевиков на Донбассе и не собирается уходить оттуда.
"Путин, как я уже сказал, хочет другого. Мы меняем пленных, прекращаем огонь, Зеленский выходит с новыми инициативами, Макрон его поддерживает, Европа поддерживает, Путин делает еще какой-то шаг навстречу, а затем - особый статус, амнистия боевиков, выборы, легитимизация, ОБСЕ подтверждает законность выборов, мир снимает санкции и... украинские флаги развеваются вместе с "ДНРовскими", не дай Бог. Все. Ничего дальше не происходит. Контроля границы Путин не отдает. Эти люди с оружием остаются там. Российские войска остаются там. Де-факто - то же самое, а де-юре - уже совсем другое. Он нас переиграл", - пояснил Сенцов.
- Напомним, 22 января Олег Сенцов заявил, что Владимир Зеленский должен понять, что Владимир Путин - жестокий и опасный противник, у которого невозможно добиться благосклонности.
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут