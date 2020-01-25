Не Крым и не Донбасс: Сенцов назвал истинную цель Путина в Украину

25 января, 2020, 16:50

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов заявил, что целью Владимира Путина является подчинение России всей Восточной Европы

Об этом сообщает "Зеркало недели".

По мнению Сенцова, Украина является примером восставшей против России страны, и Путин мстит за это.

"Очевидно, что задача Путина - не Крым, и не Донбасс и не только вся Украина. Задача - иметь регион в своем подчинении. Мы - пример восставшей страны, за что он нас, скажем так, наказывает. И пытается показать другим, что будет с ними в случае развития подобного сценария. При этом Путин стремится стать мировым лидером, мировым игроком, с которым будут считаться. Такой себе полицейский Европы, которому все должны ставить памятники и от этого быть счастливыми. Такой план в его голове. Ион этот план реализует", - сказал Сенцов.

По его словам, сейчас Путин делает все, что легитимизировать боевиков на Донбассе и не собирается уходить оттуда.

"Путин, как я уже сказал, хочет другого. Мы меняем пленных, прекращаем огонь, Зеленский выходит с новыми инициативами, Макрон его поддерживает, Европа поддерживает, Путин делает еще какой-то шаг навстречу, а затем - особый статус, амнистия боевиков, выборы, легитимизация, ОБСЕ подтверждает законность выборов, мир снимает санкции и... украинские флаги развеваются вместе с "ДНРовскими", не дай Бог. Все. Ничего дальше не происходит. Контроля границы Путин не отдает. Эти люди с оружием остаются там. Российские войска остаются там. Де-факто - то же самое, а де-юре - уже совсем другое. Он нас переиграл", - пояснил Сенцов.