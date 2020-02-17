"Турборежим политической кампании", - в "Слуге народа" рассказали о выборах в ОРДЛО
17 февраля, 2020, 18:23
17 февраля народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина рассказала о "турборежиме политической кампании" на предстоящих выборах осенью 2020 года
Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила в эфире вечера с Мирославой Барчук, передает Еспресо.TV.
На вопрос ведущей госпожи Барчук, считает ли нардеп Бардина выборы на оккупированных территориях в октябре успехом, или это "гремучая смесь", представитель "Слуг" ответила:
"Мы бы очень хотели, чтобы выборы на оккупированных территориях произошли одновременно с местными выборами на остальной территории Украины. Конечно, надо понимать, что это будет турборежим политической кампании на этих территориях но это попытка объединить Украину и быстрого достижения мира. Это амбициозная цель ", - заявила Бардина.
- Напомним, 15 февраля Зеленский заявил, что местные выборы в Украине осенью должны также состояться на Донбассе и в Крыму.
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