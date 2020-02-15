Осенью выборы хотелось бы провести и на Донбассе, и в Крыму, - Зеленский

15 февраля, 2020, 14:45

Местные выборы в Украине осенью должны также состояться на Донбассе и в Крыму

Об этом в субботу, 15 февраля 2020 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Еспресо.TV .

Глава государства заявил, что сегодня целью Киева является проведение выборов на всей территории Украины, включая Донбасс и Крым. Он добавил, что выборы на оккупированных территориях невозможно провести без политических условий.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условиях невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тыс российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными ", - отметил он.

По словам Зеленского, украинская власть готова договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями международно непризнанных "республик".

"Вы знаете, нас убеждают в том, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", - пояснил глава государства.