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Espreso.tvСпорт"Лацио" победил "Интер" в центральном матче тура чемпионата Италии

"Лацио" победил "Интер" в центральном матче тура чемпионата Италии


фото: Reuters
В центральном матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу "Лацио" победил дома "Интер" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет во встрече в Риме был открыт в конце первого тайма, новичок "Интера" Янг поразил ворота Томас Стракоша на 44-й минуте, и вывел миланский коллектив вперед.

Сравнять счет "Лацио" удалось уже во втором тайме, лучший бомбардир серии А Иммобиле забил гол с пенальти на 50-й минуте. Это 26-й гол итальянца в текущем розыгрыше турнира.

Победный гол во встрече забил звездный полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич. На 69-й минуте серб поразил ворота соперника.

После 24-го тура серии А "Интер" опустился с первой строчки на третью, теперь у команды Антонио Конте 54 очка. "Лацио" второй, у подопечных Симоне Индзаги 56 баллов. "Ювентус", тренером которого является Маурицио Сарре вернулся на первую строчку и имеет в своем активе 57 очков.

Чемпионат Италии

24-й тур

16 февраля

"Лацио" (Рим) - "Интер" (Милан) 2: 1

Голы: Иммобиле, 50, Милинкович-Савич, 69 - Янг, 44

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