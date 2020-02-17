"Лацио" победил "Интер" в центральном матче тура чемпионата Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет во встрече в Риме был открыт в конце первого тайма, новичок "Интера" Янг поразил ворота Томас Стракоша на 44-й минуте, и вывел миланский коллектив вперед.
Сравнять счет "Лацио" удалось уже во втором тайме, лучший бомбардир серии А Иммобиле забил гол с пенальти на 50-й минуте. Это 26-й гол итальянца в текущем розыгрыше турнира.
Победный гол во встрече забил звездный полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич. На 69-й минуте серб поразил ворота соперника.
После 24-го тура серии А "Интер" опустился с первой строчки на третью, теперь у команды Антонио Конте 54 очка. "Лацио" второй, у подопечных Симоне Индзаги 56 баллов. "Ювентус", тренером которого является Маурицио Сарре вернулся на первую строчку и имеет в своем активе 57 очков.
Чемпионат Италии
24-й тур
16 февраля
"Лацио" (Рим) - "Интер" (Милан) 2: 1
Голы: Иммобиле, 50, Милинкович-Савич, 69 - Янг, 44
- 10 февраля шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович стал самым футболистом , который забил гол в миланском дерби.
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