"Билет в один конец": в Раде прокомментировали требование Рабиновича отправить делегацию в Москву на 9 мая

17 февраля, 2020, 14:10

Об этом рассказал заявляет заместитель главы фракции Ярослав Железняк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хотелось бы отреагировать на ту провокацию, которая звучала от одного из представителей фракции о делегацию в Москву. Давайте открыто, если есть такое неудержимое желание пойти и поклониться Путину, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию, желательно взять билет в один конец, и убежден , что если они останутся в Кремле, они значительно естественнее и реалистичнее будут выглядеть там, чем в украинском парламенте. Я думаю, что это выход из ситуации ", - заявил он.