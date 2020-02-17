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Espreso.tvОбщество"Билет в один конец": в Раде прокомментировали требование Рабиновича отправить делегацию в Москву на 9 мая

"Билет в один конец": в Раде прокомментировали требование Рабиновича отправить делегацию в Москву на 9 мая


фото: newsone
В парламентской фракции "Голос" предлагают депутатам, которые желают поехать в Москву на парад 9 мая, не возвращаться в Украину

Об этом рассказал заявляет заместитель главы фракции Ярослав Железняк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хотелось бы отреагировать на ту провокацию, которая звучала от одного из представителей фракции о делегацию в Москву. Давайте открыто, если есть такое неудержимое желание пойти и поклониться Путину, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию, желательно взять билет в один конец, и убежден , что если они останутся в Кремле, они значительно естественнее и реалистичнее будут выглядеть там, чем в украинском парламенте. Я думаю, что это выход из ситуации ", - заявил он.

  • 17 февраля на заседании согласительного совета в ВР народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о желании сформировать парламентскую делегацию , которая поедет на парад к 75-летию победы в Москву
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