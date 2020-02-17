На борт из Уханя не пустят людей с симптомами ОРВИ - заместитель Скалецкой

17 февраля, 2020, 15:52

При эвакуации украинцев из Уханя людей с симптомами ОРВИ на борт допускать не будут

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Украина готовится к эвакуации украинцев, а их прибытие ожидается в четверг.

"Утверждено сопровождение и прием украинцев. По меньшей мере 14 дней в изоляции. Рейс будет сопровождать команда МЗ, которая занимается медициной катастроф", - заявил он.

По словам Ляшко, медики будут все время на борту и будут проводить наблюдение всех, кто будет в обсерватории.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут", - уточнил он.