 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа борт из Уханя не пустят людей с симптомами ОРВИ - заместитель Скалецкой

На борт из Уханя не пустят людей с симптомами ОРВИ - заместитель Скалецкой


фото: reuters
При эвакуации украинцев из Уханя людей с симптомами ОРВИ на борт допускать не будут

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Украина готовится к эвакуации украинцев, а их прибытие ожидается в четверг.

"Утверждено сопровождение и прием украинцев. По меньшей мере 14 дней в изоляции. Рейс будет сопровождать команда МЗ, которая занимается медициной катастроф", - заявил он.

По словам Ляшко, медики будут все время на борту и будут проводить наблюдение всех, кто будет в обсерватории.

"Эвакуируются здоровые люди. На борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут", - уточнил он.

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

17 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать