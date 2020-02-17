Коболев пообщался с банкирами о частичной приватизации "Нафтогаза"

17 февраля, 2020, 19:45

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев провел консультации с инвестиционными банками относительно перспектив вывода группы "Нафтогаз" на IPO

Об этом Коболев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Из интересного - успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя из-за удобства (диджитализация) и управления объемом потребления (энергоэффективность). Из приятного - команду Нафтогаза положительно воспринимает рынок", - пишет Коболев.

Также Коболев отметил, что поиск консультантов для вывода компании на IPO начнется в апреле-мае.