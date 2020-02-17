Коболев пообщался с банкирами о частичной приватизации "Нафтогаза"
17 февраля, 2020, 19:45
Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев провел консультации с инвестиционными банками относительно перспектив вывода группы "Нафтогаз" на IPO
Об этом Коболев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Из интересного - успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя из-за удобства (диджитализация) и управления объемом потребления (энергоэффективность). Из приятного - команду Нафтогаза положительно воспринимает рынок", - пишет Коболев.
Также Коболев отметил, что поиск консультантов для вывода компании на IPO начнется в апреле-мае.
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Напомним, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил приватизировать НАК Нафтогаз Украины, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.
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