Чтобы навсегда снять вопрос премий: Коболев предлагает приватизировать Нафтогаз
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"После анбандлинга ничего не мешает" Нафтогаз "приватизировать, он стоит массу денег .... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в" Нафтогазе ". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других ", - предложил Коболев.
Он ссылается на то, что "все говорят:" Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания ". Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК ".
По мнению главы "Нафтогаза", действующий контракт госкомпании с Газпромом можно будет попробовать перевести непосредственно на нового оператора.
По мнению Коболева, через приватизацию "Нафтогаза" государство улучшит корпоративное управление и получит еще больше прибыли.
"Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу . Если результат понравится, продать и все остальное ", - продолжает Коболев.
"Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции по компании вышли.
"Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - резюмирует он.
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