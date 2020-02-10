Чтобы навсегда снять вопрос премий: Коболев предлагает приватизировать Нафтогаз

10 февраля, 2020, 11:11

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил приватизировать НАК Нафтогаз Украины, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"После анбандлинга ничего не мешает" Нафтогаз "приватизировать, он стоит массу денег .... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в" Нафтогазе ". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других ", - предложил Коболев.

Он ссылается на то, что "все говорят:" Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания ". Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК ".

По мнению главы "Нафтогаза", действующий контракт госкомпании с Газпромом можно будет попробовать перевести непосредственно на нового оператора.

По мнению Коболева, через приватизацию "Нафтогаза" государство улучшит корпоративное управление и получит еще больше прибыли.

"Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании - есть очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу . Если результат понравится, продать и все остальное ", - продолжает Коболев.

"Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции по компании вышли.

"Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии", - резюмирует он.