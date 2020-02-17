Гривна начала неделю с укрепления

17 февраля, 2020, 11:03

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 17 февраля официальный курс установлен на уровне 24,45 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,5 грн. 10 февраля курс евро был 26,59 грн.