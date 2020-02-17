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Espreso.tvОбществоГривна начала неделю с укрепления

Гривна начала неделю с укрепления


фото: НБУ
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривны на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 17 февраля официальный курс установлен на уровне 24,45 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,5 грн. 10 февраля курс евро был 26,59 грн.

 

 

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