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Espreso.tvОбществоДело МН17: Офис генпрокурора ответил на данные по увольнению украинских прокуроров

Дело МН17: Офис генпрокурора ответил на данные по увольнению украинских прокуроров

В Офисе генерального прокурора Украины ответили на информацию СМИ об увольнении прокуроров из группы по MH17

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено 4 представителя Офиса. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это позволяет обеспечить не только высокий уровень профессионализма, но также сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

  • Напомним, по информации СМИ Нидерландов, прокуроры из Украины отстранены от работы.
 
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