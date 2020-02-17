Дело МН17: Офис генпрокурора ответил на данные по увольнению украинских прокуроров
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
"Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено 4 представителя Офиса. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что это позволяет обеспечить не только высокий уровень профессионализма, но также сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний.
- Напомним, по информации СМИ Нидерландов, прокуроры из Украины отстранены от работы.
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