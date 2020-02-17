Дела Майдана: 14 тыс. томов расследуют 30 следователей
Об этом на брифинге сообщил следователь Государственного бюро расследований Александр Чорноблавский, информирует УНИАН .
"Уголовные производства только по убийствам (во время Майдана - УНИАН) насчитывают более 4500 томов и очень много вещественных доказательств. В следственную группу ГБР по расследованию дел Майдана входит 30 следователей. Кроме того, мы расследуем не только дела о событиях в Киеве, но и в других городах - Черкассы, Сумы, Одесса. В целом, это - около 14 тыс. томов дел на 30 человек ", - уточнил следователь.
Также Чорноблавский заметил, что в Управлении спецрасследований Генпрокуратуры "дел Майдана" занимались 96 следователей, следовательно, на сегодня нагрузка на одного следователя в ГБР втрое больше.
Он сообщил, что за последний месяц ГБР передано одно дело Майдана в суд, еще по другому двум лицам (судьям) объявлено о подозрении, а одному следователю милиции передано на ознакомление материалы дела о незаконном задержании и привлечении к уголовной ответственности активистов, задержанных 18 февраля 2014 года на Европейской площади в Киеве.
В свою очередь следователь ГБР Артем Яблонский отметил, что на данный момент идет процесс передачи дел из Офиса генерального прокурора в ГБР, который, по закону, должна завершиться до 20 февраля.
- На сегодня по делам Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевшего .
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!