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Espreso.tvОбществоДела Майдана: четыре человека отказались от статуса потерпевших, - ГБР

Дела Майдана: четыре человека отказались от статуса потерпевших, - ГБР


фото: reuters
На сегодня по делам Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевшего

Об этом на брифинге сообщил следователь Государственного бюро расследований Александр Чорноблавський, сообщает УНИАН .

"В Управление спецрасследований (Генеральной прокуратуры) начали поступать официальные заявления от потерпевших, что« я не считаю себя потерпевшим ", - сказал он.

Чорноблавський уточнил, что заявления об отказе от статуса потерпевшего стали поступать примерно в 2018-2019 годах.

По словам следователя, на сегодня уже четыре человека отказались от статуса потерпевшего.

Следователь привел пример: "Мы знаем, что 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим".

  • Шевченковский суд Киева в пятницу, 14 февраля, по делу о похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во времена Майдана по обвинению Александра Медведя определил порядок исследования доказательств по делу.
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