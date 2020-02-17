Дела Майдана: четыре человека отказались от статуса потерпевших, - ГБР

17 февраля, 2020, 12:59

На сегодня по делам Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевшего

Об этом на брифинге сообщил следователь Государственного бюро расследований Александр Чорноблавський, сообщает УНИАН .

"В Управление спецрасследований (Генеральной прокуратуры) начали поступать официальные заявления от потерпевших, что« я не считаю себя потерпевшим ", - сказал он.

Чорноблавський уточнил, что заявления об отказе от статуса потерпевшего стали поступать примерно в 2018-2019 годах.

По словам следователя, на сегодня уже четыре человека отказались от статуса потерпевшего.

Следователь привел пример: "Мы знаем, что 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим".