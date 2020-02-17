Беленюк рассказал о смерти отца в Руанде

17 февраля, 2020, 15:34

Украинский нардеп-борец Жан Беленюк рассказал, что его отец погиб в автомобильной катастрофе в Руанде

Об этом сообщает "Трибуна".

"Отец погиб в автомобильной катастрофе по политическим мотивам. В Африке, в Руанде были бурные времена. Поскольку мой отец был военнообязанным, он должен был ехать туда. Когда отец полетел, мама была еще беременна. Помню, что у нас было мало денег, поэтому бабушка постоянно штопала мне колготки в детском саду, и у меня были толстые заплаты на коленях ", - рассказал Беленюк.

Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.