Беленюк рассказал о смерти отца в Руанде
17 февраля, 2020, 15:34
Украинский нардеп-борец Жан Беленюк рассказал, что его отец погиб в автомобильной катастрофе в Руанде
Об этом сообщает "Трибуна".
"Отец погиб в автомобильной катастрофе по политическим мотивам. В Африке, в Руанде были бурные времена. Поскольку мой отец был военнообязанным, он должен был ехать туда. Когда отец полетел, мама была еще беременна. Помню, что у нас было мало денег, поэтому бабушка постоянно штопала мне колготки в детском саду, и у меня были толстые заплаты на коленях ", - рассказал Беленюк.
Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен сочетает выступления с политической карьерой.
- 13 февраля Беленюк посоветовал боксерам Василию Ломаченко и Александру Усику не ввязываться в политические дела и оставаться любимцами всей страны.
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