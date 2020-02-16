За прошлый год заробитчане перевели в Украину $12 млрд
16 февраля, 2020, 16:33
В течение 2019 года объем частных переводов из-за границы в Украину достиг $12 млрд
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Данные НБУ включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальнии каналы.
Через системы перевода средств в Украину поступило около $2,3млрд. Больше всего средств в Украину перечислили из США.
Переводы в Украине:
из США - 18%;
из Израиля - 14%;
из Италии - 9%;
из России - 7%;
из Польши - 7%;
из других 219 стран - 45%;
Переводы из Украины за границу в 2019 году составили почти $0,6 млрд.
Переводы из Украины:
в Россию - 31%;
в Грузию - 11%;
в Азербайджан - 6%;
в Китай - 5%;
в Узбекистан - 5%;
в другин 195 стран - 42%.
- Напомним, в течение 2018 украинские заробитчане перевели в Украину $10,88 млрд, что составило 8,3% от валового внутреннего продукта Украины за 2018 год.
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