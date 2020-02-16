За прошлый год заробитчане перевели в Украину $12 млрд

16 февраля, 2020, 16:33

В течение 2019 года объем частных переводов из-за границы в Украину достиг $12 млрд

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Данные НБУ включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальнии каналы.

Через системы перевода средств в Украину поступило около $2,3млрд. Больше всего средств в Украину перечислили из США.

Переводы в Украине:

из США - 18%;

из Израиля - 14%;

из Италии - 9%;

из России - 7%;

из Польши - 7%;

из других 219 стран - 45%;

Переводы из Украины за границу в 2019 году составили почти $0,6 млрд.

Переводы из Украины:

в Россию - 31%;

в Грузию - 11%;

в Азербайджан - 6%;

в Китай - 5%;

в Узбекистан - 5%;

в другин 195 стран - 42%.