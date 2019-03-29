За 2018 год заробитчане "перевели" 8,3% ВВП Украины. Из каких стран поступает больше всего денег - инфографика

29 марта, 2019, 16:49

В течение прошлого года украинские заробитчане перевели в Украину $ 10,88 млрд, что составило 8,3% от валового внутреннего продукта Украины за 2018 год

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины, который учитывает данные об официальных и неофициальных денежных переводах заробитчан в Украину.

Согласно данным НБУ, больше всего денег украинцы в прошлом году перевели из Польши - около $ 3,62 млрд, что составило треть от общего объема денежных переводов работников.

Если сравнивать с аналогичными показателями 2017 года, то объемы переводов из Польши в Украину выросли на 16,1%.

С Российской Федерации в Украину в прошлом году перевели на 27,7% денег меньше, чем годом ранее. Впрочем объем переводов средств из страны-агрессора пока остается вторым по величине. Всего в прошлом году из России украинцы перевели $ 948 млн или 8,7% всех денежных переводов.

На третьей позиции по объему переводов в Украину - США. В 2018 году оттуда поступило $ 870 млн.

И год роста составил 28,1%, если сравнивать с показателями 2017 года.

Примечательно, что почти вдвое вырос объем денежных переводов заробитчан из Чехии (на 94% больше). По итогам 2018 года он составил $ 846 млн.

Италия на пятой позиции: в 2018 году украинские заробитчане перевели оттуда на родину $ 492 млн. За год объемы переводов выросли на 10,1%.

Всего в 2018 году из стран Европейского Союза работники перевели $ 7,07 млрд, что на 23,9% больше, чем годом ранее.

А объем переводов из стран СНГ наоборот сократился на 24,5% и в 2018 году составил $ 1,1 млрд.

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