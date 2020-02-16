В США уверены, что Россия не достроит "Северный поток-2" самостоятельно

16 февраля, 2020, 17:42

Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия не обладает необходимыми технологиями, чтобы самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2"

Об этом Бруйетт заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, Россия сейчас не имеет возможности самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2", поскольку у нее нет необходимых для этого технологий.

Строительство "Северного потока-2" из России в Германию по дну Балтийского моря было прервано в декабре прошлого года - после того, как США приняли закон, предусматривающий введение санкций против компаний, которые занимаются укладкой труб.

Представители российской власти уверяли, что проект будет реализован РФ самостоятельно - до конца 2020 или начала 2021 года. Однако, Бруйетт заверил, что это будет очень долгая задержка.

"Я не думаю, что достроить его так же просто, как говорить, что до его достройки осталось совсем немного", - сказал министр.

Бруйетт подчеркнул, что если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры. Немецкие СМИ ранее писали, что если строительство "Северного потока-2" возобновится, США могут ввести дополнительные санкции.