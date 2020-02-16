Секретарь СНБО Данилов прибыл в Иран "решать проблемные вопросы"
16 февраля, 2020, 19:47
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов начал визит в Иран, в ходе которого будут решаться проблемные вопросы сбитого под Тегераном самолета МАУ
Об этом сообщает официальный сайт СНБО.
Данилов 15-17 февраля будет находиться с рабочим визитом в Иране по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани "для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета".
Сегодня Данилов почтил память украинцев, погибших 8 января в авиакатастрофе самолета Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины".
Секретарь СНБО вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком возложил цветы на месте трагедии украинского самолета.
Также в память о погибших была поставлена свечи в Ванкском Соборе Святого Всеспасителя.
- Напомним, 15 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что иранские власти дали согласие на участие Украины в расшифровке бортовых самописцев со сбитого под Тегераном самолета МАУ.
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