Иран дал согласие на участие Украины в расшифровке "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ

15 февраля, 2020, 21:21

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что иранские власти дали согласие на участие Украины в расшифровке бортовых самописцев со сбитого под Тегераном самолета МАУ

Об этом Пристайко заявил после встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Мюнхене, сообщает "Укринформ" .

"Не будет происходить открытие и считывание "черных ящиков" без Украины. Это то, о чем было четко оговорено с министром иностранных дел Ирана. Где физически это будет сделано? Там, где имеются достаточные технические возможности для того, чтобы обеспечить неповрежденное считывание всей информации . Это, например, может быть Франция, которая уже предложила свои услуги, там действительно есть оборудование и новейшее программное обеспечение", - сказал Пристайко.

По его словам, Франция является самым обсуждаемым вариантом.

"Сейчас лишь несколько стран способны сделать все на должном уровне, ведь ящики сильно повреждены. Надо быть особенно осторожными, когда речь идет о столь чувствительном политическом подтексте", - отметил Пристайко.

Он добавил, что иранская сторона утверждает, что по закону должна открыть их сама. Но Тегерану напомнили, что 30 дней было достаточно, чтобы, как записано в международных договорах, незамедлительно считать информацию. Если этого не было сделано, то в Иране, очевидно, нет технических возможностей, и он должен обратиться к кому-то, у кого они есть.