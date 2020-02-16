Портников: Власть тестирует общество - и с водой для Крыма, и с Звиробий с Федыной

16 февраля, 2020, 12:13

Последние скандальные предложения и действия власти призваны проверить реакцию народа Украины на те или иные протиречивые инициативе команды Зеленского. И если общество не будет их замечать и не будет реагировать, ситуация будет разгораться дальше

С таким предостережением выступил известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире еженедельной информационно-аналитической программы "Субботний политклуб", которая 15 февраля 2020 г. вышла на Еспресо.TV .

"Они все время экспериментируют. Они что-то говорят, "слуги" нашего мудрого народа, либо какое-то подозрение вручают (политическим оппонентам, - ред.) и смотрят: если есть активная реакция, вот как сейчас была по поводу воды в Крым (по предложению главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамия возобновить поставки воды в оккупированный Крым, - ред.), и все говорят: "Да вы что"... "А? Что? Хорошо"... Промолчали бы, я Вас уверяю, уже через неделю они бы начали переговоры по воде в Крым, а через месяц она туда бы пошла. Без всяких особых уступок по Донбассу", - пояснил он.

По словам Портникова, усилиями действующей власти сейчас украинцы оказались в "стране коллективного Жириновского", где отдельным политикам отведена роль намеренно озвучивать определенные резкие тезисы, чтобы потом можно было изучать реакцию на них со стороны общества.

Аналогичным образом все происходит и в истории с участницей войны с Россией Марусей Звиробий и народным депутатом Софией Федыной, добавил журналист.

Кроме того, по мнению Портникова, это лишний раз подтверждает нецелесообразность отказа от депутатской неприкосновенности как инструмента защиты оппозиции.