Киевсовет отказался предоставлять землю под церковь Московского патриархата на Дарнице

16 февраля, 2020, 09:45

Соответствующий проект решения на рассмотрение киевским депутатам предложили на заседании 13 февраля 2020 года

Большинство депутатского корпуса высказались против предоставления земли общине УПЦ МП, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозную правду.

"При обсуждении звучали мнения, что даже во времена Януковича общинам РПЦвУ не выдавали землю в Киеве, потому храмов этой конфессии в столице и так немало", - отмечает издание.

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Судя из размещенной в открытом доступе повестки дня Киевсовета, речь шла о религиозной общине Успенского прихода в Дарницком районе, которая просила о выделении "земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания" храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Тальновской, 4.