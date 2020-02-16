Квартира на 100 кв. м, Toyota и 12 компаний. Ермак обнародовал имущественную декларацию

16 февраля, 2020, 12:51

Новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год

Об этом со ссылкой на данные Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) передает Еспресо.TV.

По данным датированной 14 февраля 2020 г. декларации, руководитель ОП владеет квартирой площадью 107,8 кв. метров, приобретенным в 2015 году автомобилем Toyota Camry, рядом корпоративных прав и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1 тыс. гривень.

В целом Ермак внес в декларацию 254 959 грн дохода за 2019 г., в частности, это доход от предпринимательской деятельности, зарплаты в ООО "Международная юридическая компания", зарплаты по основному месту работы в АО "Международная юридическая компания", гонорары в "Медийной группе европейского партнерства" и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

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К тому же руководитель ОП задекларировал части корпоративных прав в 9 компаниях, в том числе: 100% в ООО "ЭР ПИ АЙ", 99% в ООО "Гарнет Интернешнл Медиа групп", 10% в ЗАО "Интерпромфинанс-Украина" и по 50% в ООО "Международная юридическая компания", "Международная фармацевтическая группа" и "Интерпромфинанс-Безопасность".

Еще Ермаку принадлежат 60% прав в адвокатском объединении "Международная юридическая компания", 33,33% в ООО "АМА ВИЖН" и 0,01% - в ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис". Руководитель ОП является конечным владельцем всех вышеназванных компаний.

Кроме того, на Ермака оформлен кредит на 1 262 500 грн, он также имеет наличные денежные средства в сумме 347 тыс. долларов, 50 тыс. евро, а также 26 803 и 609 грн - на банковских счетах. При этом руководитель ОП занял третьим лицам 1 380 660 грн, а задолженность перед ним со стороны ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" составляет 3 334 218 и 4,98 млн гривень.