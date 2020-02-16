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Espreso.tvМирК вспышке коронавируса могли привести лабораторные опыты в Ухане, - СМИ

К вспышке коронавируса могли привести лабораторные опыты в Ухане, - СМИ


фото: REUTERS
Источником вспышки коронавируса в Китае могла стать лаборатория в Ухане, где исследовали течение болезни у летучих мышей

Об этом со ссылкой на London loves Business сообщает Укринформ.

Издание отмечает, что китайские ученые заявили, что вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань.

Ученые заявили, что вспышка коронавируса в Ухане объясняется тем, что в местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей и они могут быть ответственными за появление нового вируса.

Биологи бота Сяо и Лэй Сяо опубликовали отчет под названием "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV". В нем говорится, что коронавирус, вероятно, происходит из лаборатории в Ухане.

Ученые отметили две лаборатории, проводившие исследования коронавируса у летучих мышей в Ухане, одна из которых расположена только в 280 м от рынка морепродуктов.

"Мы изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - отметили ученые.

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