К вспышке коронавируса могли привести лабораторные опыты в Ухане, - СМИ

16 февраля, 2020, 21:11

Источником вспышки коронавируса в Китае могла стать лаборатория в Ухане, где исследовали течение болезни у летучих мышей

Об этом со ссылкой на London loves Business сообщает Укринформ.

Издание отмечает, что китайские ученые заявили, что вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань.

Ученые заявили, что вспышка коронавируса в Ухане объясняется тем, что в местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей и они могут быть ответственными за появление нового вируса.

Биологи бота Сяо и Лэй Сяо опубликовали отчет под названием "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV". В нем говорится, что коронавирус, вероятно, происходит из лаборатории в Ухане.

Ученые отметили две лаборатории, проводившие исследования коронавируса у летучих мышей в Ухане, одна из которых расположена только в 280 м от рынка морепродуктов.

"Мы изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - отметили ученые.