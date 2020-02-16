К вспышке коронавируса могли привести лабораторные опыты в Ухане, - СМИ
Об этом со ссылкой на London loves Business сообщает Укринформ.
Издание отмечает, что китайские ученые заявили, что вспышка коронавируса началась в научной лаборатории города Ухань.
Ученые заявили, что вспышка коронавируса в Ухане объясняется тем, что в местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей и они могут быть ответственными за появление нового вируса.
Биологи бота Сяо и Лэй Сяо опубликовали отчет под названием "Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV". В нем говорится, что коронавирус, вероятно, происходит из лаборатории в Ухане.
Ученые отметили две лаборатории, проводившие исследования коронавируса у летучих мышей в Ухане, одна из которых расположена только в 280 м от рынка морепродуктов.
"Мы изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием экспериментов в лаборатории", - отметили ученые.
- Напомним, по состоянию на 16 февраля в Китае от коронавируса умерли 1665 человек .
Читайте также
-
-
-
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев