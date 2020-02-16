Коронавирус в Китае: 1665 человек умерло, 9419 выздоровело

16 февраля, 2020, 07:37

За прошедшие сутки в Китае коронавирусом COVID-19 заразились более 2 тыс. человек

Об этом со ссылкой на Синьхуа передает Еспресо.TV .

"В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в воскресенье сообщили о получении сообщений о 2009 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, а также о 142 новых летальных случаях за субботу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди всех новых смертей 139 зафиксированы в провинции Хубэй.

Итак, по последним данным, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в материковой части Китая достигло 68 тыс. 500, 1665 человек умерли.

В госкомитете также добавили, что состояние 11 тыс. 272 пациентов оценивается как тяжелое, под подозрением на заражение коронавирусом находятся 8228 человек.

При этом по состоянию на конец субботы 9419 человек были выписаны из больниц после выздоровления.