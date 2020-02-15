В Житомире из-за коронавируса изолируют китайцев, которые строят трассу Киев - Чоп

15 февраля, 2020, 22:09

В Житомире изолируют китайских строителей, которые участвуют в реконструкции трассы Киев - Чоп

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Об этом шла речь 15 февраля на заседании временной эпидемиологической комиссии по защите жителей области от коронавируса COVID-19.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда за границу около 40 человек из КНР работали на указанном объекте. На заседании временной эпидемиологической комиссии по предотвращению распространения нового коронавируса сообщили, что из этих 40 человек 16 не ездили в Китай, а оставались на территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным управления Государственной миграционной службы в Житомирской области, 13 февраля из Китая в Житомирскую прибыл один работник, которого осмотрели медики. Руководство компании, которая строит дорогу, приняло решение изолировать этого работника на 14 дней.

"В дальнейшем все другие работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики", - сообщили в ОГА.