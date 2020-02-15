Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Об этом сообщает DW.
В частности, в Китае могут казнить за умышленное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного. Об этом говорится в опубликованном 15 февраля заявлении китайского суда.
Сокрытие истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, ставший источником инфекции и причиной распространения вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему, пожизненному тюремному заключению или даже к смертной казни.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила лицам с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.
Кроме того, все граждане, которые возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома или под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.
- Напомним, в Китае количество умерших вследствие заражения коронавируса состоянию на субботу, 15 февраля, выросло до 1523 человек .
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