Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

15 февраля, 2020, 20:07

В Китае вводят уголовное преследование за сокрытие симптомов и распространение коронавируса

Об этом сообщает DW.

В частности, в Китае могут казнить за умышленное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного. Об этом говорится в опубликованном 15 февраля заявлении китайского суда.

Сокрытие истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, ставший источником инфекции и причиной распространения вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему, пожизненному тюремному заключению или даже к смертной казни.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила лицам с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.

Кроме того, все граждане, которые возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома или под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.