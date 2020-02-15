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Espreso.tvМирКитай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса


фото: REUTERS
В Китае вводят уголовное преследование за сокрытие симптомов и распространение коронавируса

Об этом сообщает DW.

В частности, в Китае могут казнить за умышленное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного. Об этом говорится в опубликованном 15 февраля заявлении китайского суда.

Сокрытие истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, ставший источником инфекции и причиной распространения вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему, пожизненному тюремному заключению или даже к смертной казни.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила лицам с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.

Кроме того, все граждане, которые возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома или под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

  • Напомним, в Китае количество умерших вследствие заражения коронавируса состоянию на субботу, 15 февраля, выросло до 1523 человек .
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