В "Слуге народа" заявили о новой идеологии партии

15 февраля, 2020, 17:01

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что отныне идеологией политической силы является "Украинский центризм"

Об этом Корниенко заявил на съезде партии "Слуга народа", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы можем стать той партией, которая будет свободна от идеологических предрассудков прошлого. Если говорить о дефиниции, то это центризм. Мы центристы, но это не тот центризм, к которому все привыкли на протяжении всей истории Украины: если ты не знаешь за что ты, ты "центрист", - сказал Корниенко.

По его словам, идеология партии характеризуется понятием, которое политсила планирует закрепить как "украинский центризм".

"Мы можем стать партией активного центризма, мотивированного на всестороннее и непрерывное развитие Украины. Это центризм, который обеспечивает выполнение нашей программы. Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм, но это креативный центризм, это "украинский центризм". Мы предлагаем закрепить это дело на уровне устава, сделать определенные действия, чтобы ввести этот термин в современное политологическое пространство: украинский центризм как идеология партии "Слуга народа", - пояснил Корниенко.

Ранее идеологией партии "Слуга народа" провозглашалось либертарианство.