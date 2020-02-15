Православные и греко-католики отмечают сегодня Сретение Господне

15 февраля, 2020, 09:47

Праздник происходит из Библии. В частности, с рассказов о первых днях земной жизни Иисуса Христа

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

По закону Моисееву, все должны были своих первенцев на сороковой день после рождения приносить в храм для посвящения Богу. В знак благодарности Господу надо было совершить жертвоприношение. Закон этот был установлен в память исхода евреев из Египта - освобождения от рабства и спасения.

Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, а в жертву принесли двух птенцов голубиных.

В это время в Иерусалиме жил праведный и благочестивый старец по имени Симеон. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя. Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. По преданию, он жил около 300 лет.

Читайте также: Как встретить свою весну на большой праздник Сретения: история этого дня, приметы и что нельзя делать в этот день

В этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон встретил Младенца, взял его на руки и, славя Бога, сказал:

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, - свет к просвещению язычников и славу людей Твоих Израиля".

Богословы объясняют эту встречу Иисуса Христа с Симеоном как встречу Ветхого и Нового Заветов, встреча письменного Закона Божьего и высшего закона Божественной любви, который явил миру Божий Сын.