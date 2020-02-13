Как встретить свою весну на большой праздник Сретения: история этого дня, приметы и что нельзя делать в этот день

14 февраля, 2020, 09:57

Татьяна Зинченко

Сретение Господне входит в двенадцатку самых почитаемых церковных праздников и любимый в народе. О сакральности этого дня, о святой воде и громничных свечах, о его приметах, традициях и вкусностях - в разведке Эспрессо-TV

"Сретение" со старославянского языка переводится как "встреча" или "радость". Поэтому уже таким желанным является для нас этот праздник - один из самых любимых народных и один из крупнейших церковных праздников.

Мы любим праздники и легенды, которыми они обычно окутаны и которых так много, что даже их корни иногда найти непросто. Потому что они скрываются не только в христианстве, а еще - с тех времен, когда наши предки были язычниками. Вот такая история - всего в ней намешано, и иногда важно не столько знать какие-то конкретные факты праздники, а месседж, смысл, который несет этот праздник, почему он почитается церковью и празднуется всем миром. Народ отшлифовал самое важное в каждом празднике: обычаи, приметы, - то, что подтвердило безошибочность и право на существование.

Зима с Весной встречаются

Это - давняя сказка - о встрече Зимы и Весны - одна из самых любимых в народе. По народным верованиям, такая встреча происходит два раза в год - на Сретение (Стричення, Стрищення, громница или Зимобор) - 15 февраля (на 40-й день после рождения Христа) - и в день святой Анны - 22 декабря.

Из Священных Писаний

Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями произошло на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском храме Святое семейство встретил Симеон Богоприимец.

По закону Моисееву, все должны были своих первенцев на сороковой день после рождения приносить в храм для посвящения Богу. В знак благодарности Господу надо было совершить жертвоприношение. Закон этот был установлен в память исхода евреев из Египта - освобождения от рабства и спасения.

Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, а в жертву принесли двух птенцов голубиных.

В это время в Иерусалиме жил праведный и благочестивый старец по имени Симеон. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя. Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. По преданию, он жил около 300 лет.

В этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон встретил Младенца, взял его на руки и, славя Бога, сказал:

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, - свет к просвещению язычников и славу людей Твоих Израиля".

Богословы объясняют эту встречу Иисуса Христа с Симеоном как встречу Ветхого и Нового Заветов, встречу данного еврейскому народу Закона Божия и высшего закона Божественной любви, который явил миру Божий Сын.

Богородица и Иосиф дивились словам Симеона. "Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут. А Тебе Самой оружие прошьет душу", - сказал старец Матери Божией, и что значили эти его слова, мы дальше знаем по истории ...

Сретение. Дуччо ди Буонинсенья

С Иерусалима праздник распространился на весь Восток, а позднее, при Юстиниану (527-565) Господнее Сретение официально становится большим праздником.

Сила Сретенской воды

В храмах в этот день освящают воду, которая приобретает особые свойства.

Сретенской водой натирают больное место и верят, что целебная вода поможет. А также пьют, если что-то болит внутри. "По вере вашей да и будет вам" - пишется в святых книгах, и кто знает, возможно, именно эта святая вера спасла очень многих верующих.

Сретенская вода, говорят, помогает от "сглаза" - от болезни, ее мог вызвать "плохое" глаз, а также отгоняет ведьм, чтобы "не высосали из коровы молока".

Ею окропляют и поят скот, чтобы не болела, а также окропляют ее во время первого выгона на пастбище.

Пасечники окропляют ею ульи каждое первое воскресенье по молодому месяцу - значит мед не выводиться.

Святую Стритенскую воду долго держат в чистой посуде и берегут как целебный бальзам. А когда надо куда-то в дорогу (так чумаки в древности делали), окропляют ею человека, который будет путешествовать, - на победу, удачу и счастливое возвращение.

Сретенская свеча - окно к Богу

Свечи, которые освящены на Сретение, называют "громичными" и считают домашними оберегами. Свечу зажигали сразу, когда приходили из церкви - "чтобы весеннее половодье не повредило посевам и чтобы мороз деревьев не побил". А в течение года хранили такие свечи в углу.

Громичная свеча, по поверью, имеет особую силу, ибо оберегают дом от природных стихий, страшных невзгод, а семью - от "злого глаза" и болезней (помогает женщинам при родах, благоприятная людям, страдающим эпилепсией и т.д.).

Когда гроза, в домах зажигали громничну свечу как надежный оберег.

Считается, что в этот день от некоторых работ лучше воздержаться, как, впрочем, и на все большие праздники. Поэтому не следует делать:

Различные работы, начиная от хозяйствования в доме - убирать, шить, мыть, плести и т.д., - и заканчивая большими работами во дворе (рубить дрова, белить, резать, носить воду) и на огороде (копать, корчевать и т.п.) на Сретение не приветствуются. Но если эта работа на благо, работа как помощь, как спасение -такая работа допускалась.

Не нужно топить баню, чтобы не рубить дров, носить воды, потому что это также работа, так что это логично.

Не надо отправляться в какое-то далекое путешествие, считается, что оно не будет иметь успеха. Одно из объяснений - переменчивая погода в этот день, которая может вызвать какие-то болезни.

И не кладите деньги в этот день на кухонный стол: так, как с него исчезают вкусные блюда, незаметно будут исчезать деньги, не задерживаться в хозяйстве.

Приметы на Сретение

Конечно, погода, климат несколько изменились, и то, что совпадало прежде, не совпадет с филигранной точностью. Однако народ выработал определенный алгоритм наблюдений в природе. Праздник встречи Зимы с Летом ждали с нетерпением, чтобы узнать погоду на весну и лето, предусмотреть сбор, приплод, развитие хозяйства.

Благоприятные приметы этого дня:

Тают снега. Илья Штильман

На Сретение есть под крышами сосульки, то в этом году будет хороший урожай кукурузы.

С крыш капает - быть затяжной весне, если тепло, а с крыш не капает - весна будет ранняя, сухая.

Ветер на Сретение - к урожаю плодовых деревьев.

Сретение теплое и солнечное - весна теплая.

На Сретение холодно - уже скоро весна.

Если на деревьях иней - родят хорошо гречка и картошка.

По громницею день ясный, то будет лен прекрасен.

Ясная и тихая погода в этот день предвещает хороший урожай поля и роения пчел.

Как капает с крыш, так капать и из ульев.

Если в этот день будет солнца, ожидай суровых морозов.

Ветер - плохой признак.

Если оттепель - жди поздней весны и береги пашу и хлеб, потому что в поле выедешь нескоро.

Если на Сретение дорогу заметает - весна будет поздней и холодной.

Снежит - весной будет дождик, то есть весна будет затяжной и дождливой.

На Сретение с крыш капает, еще большая будет зима.

Оттепель - на раннюю и теплую весну снег - на дождливую, длительную, а когда вьюга - весна будет поздняя и холодная.

Если в этот день не видно солнышка - ожидай суровых морозов.

На громницу с крыш течет, то длинной будет зима.

Если солнце ясное в громницу будет, то снега выпадет больше, чем раньше.

Капает с крыш, так будет капать из глаз (еще вернутся морозы).

На крышах длинные сосульки - столько еще выпадет снега.

На Сретение дорогу заметает, то корм улетает.

Если в этот день метель дорогу переметет - весна будет поздняя и холодная.

Приметы Сретения, как видим, могут иногда даже противоречить друг другу, а это значит, что за ними нужно следить на протяжении всего дня: каждый час Сретения для примет имеет значения. Такой он, капризный Сретенский день, и это неудивительно: как-никак, борются зима с летом, и в процессе этой борьбы позиции могут изменяться даже чаще, чем каждый час.

"... Как бы она (зима) уже ни брикалась, а как лето улыбнется, и солнце засияет, ветер подует и земля проснется!" - говорит Алексей Воропай в книге "Обычаи нашего народа".

Поэтому лучшая примета этого дня - что календарная весна уже менее чем через две недели.

Мартовское утро. Николай Глущенко

Сретенский пирог

А еще в большой праздник хочется что-то вкусненькое приготовить. День этот как-никак таки прохладный, поэтому можно, например, испечь замечательный корж, в котором сочетается нежность и снежность птичьего молока и ароматность яблок, настроение от яблочного цветения. Назовите эту вкусную комбинацию "Встреча" - и праздник обязательно удастся! А рецептом этого кулинарного шедевра делится признанная кулинарная мастерица, "хедмейкер" пляцков львовянка Марта Левицкая.

Форма 26 d. круглая, прямоугольная 24/28 см.

Для теста: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки с горкой, 2 ст. л. какао, 5 ст. л. сметаны, 50 г масла (маргарина), 1 ч. л. аммония.

Яйца взбить с сахаром до увеличения объема, добавить сметану взбить, топленое масло взбить, далее - аммоний, просеянную муку с какао. Взбить на малых оборотах миксера - тесто должно быть, как густая сметана. Выложить в форму, печь 45 минут (до сухой палочки). Как остынет, перерезать на два коржа.

Крем: 0,5 л. молока, 4 ст. л. манки, 1 стакан сахара, ванилин, 200-300 г масла, сок половины лимона.

Половину молока с сахаром ставим варить, во второй половине разводим манку, вливаем к кипящему молоку, и, постоянно помешивая, варим до хорошей плотности. Мягкое масло взбить добела, по ложке давать слегка теплую манку, взбивать до рыхлости, добавить сок лимона и еще раз взбить.

Бисквит с яблоками: 6 яиц, 200 г сахара, 200 г муки, 3 больших яблока, 1 ч. л. разрыхлителя.

Белки слегка взбить с щепоткой соли, добавить сахар взбить до устойчивых пиков, добавить желтки, взбить, добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать лопаткой. Яблоки порезать на дольки и смешать с тестом. Печь 40 - 45 минут, а когда остынет - перерезать на два коржа ..

Далее собираем корж или торт: чередуем корж + крем. Вкусного праздника!

Пирог Марты Левицкой

"Встреча" или "радость" - недаром именно перед календарной весной нам выпадает такой праздник. Конечно, победит весна, потому что еще ни разу не было иначе. Нам остается только соблюдать Закон Божий и высший закон Божественной любви, который явил миру Божий Сын. И не забывать: весна приходит раньше, чем пишут календари, она приходит со Сретением Господним!