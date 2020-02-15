Партия "Слуга народа" на государственные средства запускает собственное интернет-телевидение
15 февраля, 2020, 14:10
Студию канала разместят в КВЦ "Парковый", который объявили официальным офисом партии
Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .
Отмечается, что в канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.
Интернет-канал "Слуга-ТВ" должен начать тестовое вещание в марте.
Как отмечается, на канале отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.
Кроме того, на следующей неделе выйдет первый выпуск газеты "Слуга народа".
- Напомним, сегодня, 15 февраля 2020, в Киеве проходит партийный съезд "Слуги народа" .
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