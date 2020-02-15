 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПартия "Слуга народа" на государственные средства запускает собственное интернет-телевидение

Партия "Слуга народа" на государственные средства запускает собственное интернет-телевидение

иллюстративное
фото: bdpu.org
Студию канала разместят в КВЦ "Парковый", который объявили официальным офисом партии

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .

Отмечается, что в канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.

Интернет-канал "Слуга-ТВ" должен начать тестовое вещание в марте.

Как отмечается, на канале отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.

Кроме того, на следующей неделе выйдет первый выпуск газеты "Слуга народа".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 февраля, 2020 суббота

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

15 февраля, 2020 суббота

14 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать