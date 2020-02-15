Партия "Слуга народа" на государственные средства запускает собственное интернет-телевидение

15 февраля, 2020, 14:10

Студию канала разместят в КВЦ "Парковый", который объявили официальным офисом партии

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .

Отмечается, что в канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.

Интернет-канал "Слуга-ТВ" должен начать тестовое вещание в марте.

Как отмечается, на канале отвечать на вопросы представителей региональных властей и журналистов.

Кроме того, на следующей неделе выйдет первый выпуск газеты "Слуга народа".