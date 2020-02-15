Нелегал из Молдовы собирался переплыть Днестр в надувном бассейне
Патруль обнаружил на берегу надувной детский бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца бассейна, который спрятался в кустах, передает со ссылкой на Государственную пограничную службу Еспресо.TV .
Задержанный оказался 32-летним молдованин. Человек из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков в семью незаконным способом. Такое путешествие могла бы закончиться трагически. Нарушитель, видимо, не учел неблагоприятные погодные условия, стремительное течение и глубину Днестра на этом участке - до 10 м.
За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности.
"После выяснения всех обстоятельств молдаванин вернется домой живым и невредимым, но попасть в Украину ближайшие три года не сможет, так как пограничники приняли решение о запрете въезда", - отмечается в сообщении.
- Напомним, 24 января 2020 года, около 23:00 неизвестный обстреляла из огнестрельного оружия государственных инспекторов Ивано-Франковского рибпатруля во главе с руководителем управления Госрыбагентства в Ивано-Франковской области Любомиром Стрембицким. Случай произошел на реке Днестр вблизи сел Кутище Тлумацкого района Франковской области.
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