Нелегал из Молдовы собирался переплыть Днестр в надувном бассейне

15 февраля, 2020, 12:38

В полночь 14 февраля 2020 года пограничники Могилев-Подольского отряда Виннитчины обнаружили мужчину, который планировал через Днестр добраться в Молдову в резиновом детском бассейне

Патруль обнаружил на берегу надувной детский бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца бассейна, который спрятался в кустах, передает со ссылкой на Государственную пограничную службу Еспресо.TV .

Задержанный оказался 32-летним молдованин. Человек из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков в семью незаконным способом. Такое путешествие могла бы закончиться трагически. Нарушитель, видимо, не учел неблагоприятные погодные условия, стремительное течение и глубину Днестра на этом участке - до 10 м.

За попытку незаконного пересечения границы нарушителя привлекли к административной ответственности.

"После выяснения всех обстоятельств молдаванин вернется домой живым и невредимым, но попасть в Украину ближайшие три года не сможет, так как пограничники приняли решение о запрете въезда", - отмечается в сообщении.