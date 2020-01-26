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Espreso.tvОбществоНа Днестре браконьер открыл огонь по рыбному патрулю

На Днестре браконьер открыл огонь по рыбному патрулю

24 января 2020 года, около 23:00 неизвестный обстрелял из огнестрельного оружия государственных инспекторов Ивано-Франковского рыбпатруля во главе с руководителем управления Госрыбагентства в Ивано-Франковской области Любомиром Стрембицким

Инцидент произошел на реке Днестр вблизи сел Кутище Тлумацкого района Ивано-Франковской области и Вистря Монастырского района Тернопольской области, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Государственного рыбного агентства Украины.

Там рыбинспекторы во время рейда выявили нарушения правил рыболовства. Не установленный гражданин занимался выловом водных биоресурсов с лодки с помощью 4 сеток общей длиной 160 метров.

"При появлении работников Ивано-Франковского рыбпатруля нарушитель открыл огонь из огнестрельного оружия и скрылся. В целом гражданин совершил более 10 выстрелов в сторону рыбпатрульных. К счастью, никто из государственных инспекторов не пострадал. На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции Украины, те зафиксировали нарушение" , - отмечают в Госрыбагентства.

В результате незаконных действий нарушителю удалось добыть 47 рыбин, в том числе краснокнижных: пидуст - 37, клепець - 5, вырезуб - 3, рыбец - 2. Рыба была живая, и ее выпустили на свободу.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 32 193 грн.

По факту нападения на государственных инспекторов открыто уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа).

Продолжается следствие.

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