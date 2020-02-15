Коронавирус в Китае: более 1,5 тыс. умерших, 8 тыс. вылеченных

15 февраля, 2020, 09:09

Количество умерших вследствие заражения коронавирусом по состоянию на субботу, 15 февраля, выросло до 1523, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению Китая

За последние сутки от COVID-19 умерло еще 143 человека, в то же время было зафиксировано 2641 новый случай заболевания, передает Еспрессо.TV со ссылкой на DW .

В целом количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус в мире сейчас составляет 66 492.

При этом, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США, количество людей, которые вылечились от этой болезни, составляет 8264.

Как отмечается, суббота стала вторым днем, когда количество новых случаев заболевания пошло на убыль после резкого скачка 13 февраля, когда китайские власти изменила метод диагностики болезни. После этого количество больных за сутки выросло сразу в десять раз. В то же время китайские чиновники предупреждают, что в ближайшее время количество больных может увеличиться, поскольку сейчас люди возвращаются на работу после выходных на Китайский новый год, которые были продлены из-за эпидемии.