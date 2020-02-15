Автоматы, пистолеты и сырье на 15 млн грн. В Калуше "накрыли" нарколабораторию

15 февраля, 2020, 07:59

В городе Калуш на Ивано-Франковсковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощной нарколаборатории, где изготавливали амфетамин. Организатора нелегального бизнеса задержали

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что местный житель, который ранее привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков, организовал изготовление и сбыт через дилеров оптовых партий амфетамина. По оперативным данным, мощности" производства "обеспечивали примерно 40% черного рынка психотропных в регионе", - говорится в сообщении.

Было установлено, что нарколабораторию обустроены в гаражном кооперативе. Во время обысков правоохранители изъяли 85 килограммов прекурсора фенилнитропропен, которого достаточно для изготовления амфетамина на сумму почти 15 млн гривен. Кроме того, изъято почти 45 килограммов марихуаны, лабораторное оборудование, а также два пистолета-автомата "Скорпион", два пистолета Макарова и браунинг.

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Владельца нарколаборатории задержали при перевозке партии психотропных. В автомобиле злоумышленника обнаружено почти 450 граммов амфетамина и 350 таблеток "Субутекс", содержащие наркотическое вещество бупренорфин.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к наркобизнесу.