Жесткие переговоры, инициирование санкций, суды против РФ: Чийгоз назвал шаги, которых не делает действующая власть для укрепления Украины

14 февраля, 2020, 22:59

Народный депутат Украины Ахтем Чийгоз заявил, что действующая украинская власть не демонстрирует необходимых шагов для укрепления международных позиций Украины в условиях вооруженной агрессии со стороны России

Об этом Чийгоз заявил в программе "Дебаты" в эфире Еспресо.TV .

"Есть несколько очень серьезных шагов, которые, к сожалению, новая власть сейчас последний год не демонстрирует. Первое: переговоры с врагом, с оккупантом, агрессором, с Путиным должны происходить на жестких условиях. И чтобы выдерживать эти жесткие условия, надо, конечно, иметь сильную армию, которая продемонстрировала всему миру, что она способна остановить столь ужасного врага и защитить остальную Украину и демонстрировать, что мы обязательно добьемся освобождения наших оккупированных территорий. Мы очень сильно за этот год проиграли нашу международную политику. И те кадры , тот потенциал, который был наработан за эти 5 лет, они вынужденно пошли своих должностей, потому что новая власть предложила другую форму - искать партнерства с Россией, что не устроило наших ведущих специалистов. Так вот: надо возвращаться к этому, надо усиливать свои позиции на международных площадках и принуждать к тому своими действиями, своей силой здесь, в Украине, как это было в предыдущие 5 лет, принуждать к увеличению санкций ", - сказал Чийгоз.

Нардеп напомнил, что в течение 5 предыдущих лет Украина успешно побеждала Россию на международных площадках, в частности, в судах, однако последний год демонстрировала уступки, заметные в том числе и международным партнерам.

"По Крыму: мы показали, что мы можем использовать наш потенциал в международных судах. Это лишь один из путей, который ужасный для Путина, где мы выигрывали суды, он тратил массу денег и внимания и проиграл. Это я имею в виду и по вопросам по нашим моряков. Но после того, как мы этих моряков поменяли, после того, как нам эти сосуды вернули разграбленными и мы это проглотили, имею в виду, новая власть, конечно, отношение там (на Западе - ред.) будет меняться. В нас сегодня находятся и на очень хороших условиях, мы добились от Гаагского трибунала визн ния в одном из процессов, что Россия является стороной войны против Украины, и мы ждем его рассмотрения. Я уже не говорю о газовых контрактах, которые мы нивелировали: отказались в большинстве от этих исков - вот такие вещи нельзя делать. Сейчас по Крыму прокуратура Крыму судится по всем незаконным созданием следователей, прокурорских и ФСБшных управлений на РФ на территории Крыма. и, конечно, мы, как Меджлис крымскотатарского народа, подчеркиваем, что один из серьезных инструментов влияния на международных площадках, который укрепит нашу Украине в вопросе Крыма, - это изменения в Конституцию о статусе Крыма, это мы и президенту доносили, но, к сожалению, последняя встреча (была - ред.) в августе с президентом и дальше - полная тишина в этих вопросах ", - добавил Чийгоз.